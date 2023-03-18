台北市長蔣萬安去年12月25日就職後，即將屆滿百日。根據最新調查，在蔣萬安的政策中，網友對北北基桃交通月票政策最有好感。

根據《信傳媒》與《榮泰創數據》針對蔣萬安的「都更政策」、「交通月票政策」、「Youbike優惠政策」、「私幼政策」等4項政策進行調查，網友對蔣萬安的施政好感度，最高的是交通月票政策，也是唯一正聲量高於負聲量的政策，比值達到1.45；其次是私幼政策，比值為0.75；Youbike優惠政策，比值為0.62；最低的則是都更政策，比值為0.59。

另外，針對「台北市政策關注比例」調查，都更政策高達51％，其次分別為交通月票政策24％、Youbike優惠政策16％、私幼政策9％。

蔣萬安提出「北北基桃1280月票」，目前通過的即是民進黨版本，降價為1200元。優惠補助攸關廣大通勤族的荷包，故獲得較多民眾支持。

另外，蔣萬安提出的「都更政見」，將公辦都更案受理意願門檻從90%降低至75%，並以號稱用「都更五箭」來加速推動老屋重建進度。但是民眾還是有很大的疑問與意見，因此都更政策好感度僅有0.59。