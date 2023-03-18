俄烏戰爭爆發一年來，烏克蘭兒童被非法遣送俄國的案例時有所聞，莫斯科此前更直接承認這麼做是在履行「人道救援」。然而，國際刑事法院（ICC）以此為由，對俄國總統普丁發出逮捕令。正在日本訪問的德國總理蕭茲18日表示：「國際刑事法院是調查戰爭罪行的正當機構。沒有人可以凌駕法律之上，這是愈來愈清楚的事實。」

國際刑事法院17日指出：「有足夠的理由相信，普丁負有個人刑事責任。」法院同時也對俄國負責兒童權利的總統專員利沃瓦-貝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）發布逮捕令，指兩人都犯下戰爭罪行，從烏克蘭占領區非法驅逐人口、移轉人口至俄國境內。但俄國非《國際刑事法院羅馬規約》（Rome Statute）締約國，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，俄國「和部分國家一樣」，不承認這座法院的管轄權，「所以從法律觀點來看，這個決定無效」。

德日英都是《羅馬規約》締約國，美國則立場尷尬。美國總統拜登17日被問及此事時表示，國際刑事法院對普丁發布逮捕令「是合理的」，因為「他犯下了戰爭罪」。但他提到：「問題是，這在國際上也不被我們認可。」美國國務院隨後發表聲明稱「毫無疑問，俄國正在烏克蘭犯下戰爭罪與暴行」，美方支持向始作俑者咎責。聲明強調：「這是國際刑事法院檢察官根據眼前的事實，獨立做出的決定。」

烏克蘭總統澤倫斯基盛讚國際刑事法院的決定具歷史意義，因為被劫走的烏國兒童實際上可能「遠遠不只」1萬6000名，如此「邪惡」的作為「正是從這個國家最高階的官員開始」。他控訴：「沒有恐怖主義國家掌權者的授意，就不可能實行這種犯罪行動。」