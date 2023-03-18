美國休士頓動物園近日傳出喜訊，有一隻射紋陸龜當爸爸了，不過這隻射紋陸龜是全園最年長的成員，今年高壽90歲，真可謂老當益壯。這種陸龜是地球瀕臨滅絕的物種之一，此番老龜生小龜，全園工作人員都很高興。

美國地方媒體近日報導，休士頓動物園（Houston Zoo）16日公布了這項足堪稱為「驚喜」的大消息，90歲的射紋陸龜「酸黃瓜先生」（Mr. Pickles）入園至今已36年，1996年迎來牠的夫人「酸黃瓜太太」（Mrs. Pickles）。這對射紋陸龜不是沒生過孩子，但那是1997年的事情了，而且當時才生了1隻，此後一直沒有好消息。時隔26年，這對老夫老妻終於又生了3個寶寶。

射紋陸龜（radiated tortoise）原產地在非洲馬達加斯加，由於違法捕獵造成世人收集熱潮，加上牠們每次下蛋數量很少，族群數量大減，已列瀕臨滅絕物種。

美國德州休士頓動物園最近傳出「老龜生小龜」的喜訊，主角是瀕臨滅絕的射紋陸龜，喜上加喜。

園方說，這次「酸黃瓜夫婦」生小龜讓工作人員大感意外，直到日前某一天閉館時段爬蟲類保育員發現酸黃瓜太太正在生蛋，在此之前沒人注意到兩老有什麼動靜。由於休士頓的土壤不太適合射紋陸龜生存，龜蛋留在原地恐難孵化，所幸工作人員及時發現，把母龜生的蛋移到爬蟲兩棲館內的安全地點，終於盼來3隻小龜出世。

園方解釋，這次酸黃瓜先生傳宗接代成功的意義十分重大，因為牠是美國「動物園與水族館物種生存協會」（Association of Zoos and Aquariums’ Species Survival Plan）列為遺傳層面最具價值的一隻射紋陸龜。

3隻小龜取名「蒔蘿」（Dill）、「拇指小黃瓜」（Gherkin）與「墨西哥辣椒」（Jalapeño），這些名字全都是可用於醃漬的食材。小傢伙們現仍由飼育員照顧，等牠們長大一些了才會與爸媽一同亮相。