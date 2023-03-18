美式賣場好市多販售的商品多元，還設有熟食部讓會員飽餐一頓。一名女網友日前點了一份熱狗堡和蒜辣薄皮脆雞內用，發現店員提供了可重複使用的不鏽鋼餐盤，讓她覺得相當訝異，消息曝光後，有其他會員狂讚「終於有了」，但也出現質疑的聲浪，認為可能會有衛生疑慮。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，自己許久沒有到好市多購物，今（18）日到熟食部點餐時，赫然發現內用餐點改為可重複使用的餐具，從原PO上傳的照片可見，她點的蒜辣薄皮脆雞下面有一個大大的不鏽鋼盤子，旁邊還放了醬料包，而上方的熱狗堡仍是用紙包裝，原PO解釋：「怕吃不完，所以請店員裝外帶」。

一名女網友近日去好市多熟食部用餐時，發現內用的制度改變了。（圖／曾姓網友授權使用）

照片一出，引發眾多會員熱烈討論，紛紛留言，「終於有了！環保很讚」、「汐止店是美耐皿材質」、「不鏽鋼好清理，也可以高溫消毒，讚讚」，還有有人歪樓笑說：「鐵盤…挺像在看守所用餐」、「坐等盤子被帶走的文」、「我老公說好像在當兵」、「也許在說，在座的各位，都是盤子XD」。

然而，在其他的討論串中，有人對這樣的制度有衛生疑慮，直說：「疫情傳染，實在堪憂」、「不衛生也不尊重付費會員，應該要問要使用免洗餐具，還是別人有吃過也有洗過的餐具嗎？讓付費會員自己做決定」、「我家的盤子没有別人的口水」，另一派人則說：「所以你都不上餐廳吃飯？」、「他們量很多，一定用自動高溫洗碗機，比你家裡碗盤還乾淨」。