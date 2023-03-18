蛋價不動！今年過完年後我國面臨缺蛋危機，產地蛋價及批發蛋價本月每台斤漲3元來到45.5元及55元的歷史新高，但卻傳出蛋商得用更高的「黑市價」才買的雞蛋，影響產銷秩序，中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會今天召開會議討議價格訂定，會中決議下周蛋價暫時不調整。

據農委會統計，上周產蛋雞數略有回升達3091萬隻，但產蛋箱數仍維持11萬1000箱（約2220萬顆），距離民眾需求的12萬箱（約2400萬顆）差距仍逾百萬顆。

中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會執行長陳進丁表示，會中討論後決議暫不調整價格，至於外傳黑市價格、產銷亂象，他說，他們是提供參考的價格，蛋商與蛋農的交易價格為兩廂情願。

陳進丁認為，目前政府僅提及3月底前會進口500萬顆，但完全補不上缺口，「要每天500萬顆才夠」，否則蛋商面對消費者、通路壓力，也恐怕只能違約，「大家都想做生意」；至於下次開會時間，他則說，尚未邀約。