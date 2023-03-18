文山第一分局臨檢汽車旅館。（警方提供）

日前幫派藉辦餐會壯大聲勢，引發社會觀感不佳，為壓制不法氣焰、淨化社會治安，文山第一分局自3月9日起至3月17日止，動員計217名警力，連日規劃執行「靖城掃黑專案」，針對黑道幫派經營、依附、圍事、賴以為生行業及易出入處所等營業場所、路段加強臨檢稽查，運用警政策略以阻斷經濟來源，並採取區塊封鎖方式，落實巡邏、臨(路)檢，強力檢肅非法幫派、槍械、毒品案件，貫徹「刨根溯源、斬斷金流」執法立場。

文山第一分局臨檢釣蝦場。（警方提供）

文山第一分局臨檢撞球館。（警方提供）

文山第一分局在景美溪橋路檢盤查車輛。（警方提供）

專案期間查緝成果斐然，計查獲毒品犯嫌2件5人、各類通緝犯8人及詐欺車手6人，持續溯源清查不法，徹底瓦解犯罪結構。

文山第一分局呼籲，不法分子勿心存僥倖，警察機關將持續厲行系統性掃黑，強化「清源2.0」、「社區警政再出發」及「第三方警政」工作，展現執法決心。民眾如有發現異常徵侯，如陌生可疑人車不時出入（聚集）之處所，可撥打110報案反映，共同維護安居環境。