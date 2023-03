韓國人氣女團BLACKPINK今(19日)晚在高雄開唱,吸引4.5萬名BLINK(粉絲名稱)到場朝聖,4姝穿上兩截式粉色套裝亮麗登場,大秀小蠻腰和纖細美腿,月初意外失足受傷的Jennie右眼下方也貼著OK繃現身,魅力不減,綁著雙馬尾相當可愛,她們也獻唱《How you like that》、《Pretty Savage》、《Whistle》為活動揭開序幕,現場熱情尖叫。

接著一一用英文打招呼,Rose也甜喊,很開心暌違4年可以再度來到台灣,並問:「大家覺得如何呢?有好好享受嗎?謝謝你們的尖叫聲,我都有聽到。」其餘3人也頻對台下粉絲派送愛心。

除了演唱《Pink Venom》、《Forever Young》、《Kill This Love》、《DDU-DU DDU-DU》近20首破億神曲,她們也不忘帶來個人單曲,Rosé用甜美嗓音演唱《Hard to Love》及《On the Ground》,Jennie和Lisa更是分別帶來火辣十足的《You & Me》、《LALISA 》舞台,將在月底solo出道的Jisoo則翻唱卡蜜拉的《Liar》。

Jennie(圖左)綁雙馬尾、Lisa長髮亮相。(圖/讀者提供)

BLACKPINK帶來多首破億神曲。(圖/讀者提供)

在表演《DDU-DU DDU-DU》前,她們不忘先帶動唱,看到歌迷們熱情地回應,Rosé更忍不住驚呼「今天有多少人來到現場?這個場地真的好大啊 ,太瘋狂了,你能想像這是真實的嗎?」一旁的Jennie也在全場粉絲的教導下高喊「I love you 高雄」,Jisoo跟著附和「Thank you高雄」。

而她們全場帶來23首歌曲,最後以《AS IF IT'S YOUR LAST》,為近2小時的演唱會畫下句點,結束前,Rosé也多次用中文說「謝謝高雄」。她們明晚還有1場,唱完就離台,前後約停留36個小時。

Rosé跟Lisa不捨與粉絲道別。(讀者提供)

BLACKPINK演唱會有放煙火。(圖/讀者提供

BLACKPINK「Born Pink」世界巡迴演唱會去年10月從首爾開始,至今已完成36場演唱會,而今明2天在高雄開唱,不僅近9萬張門票秒殺,更帶動場館附近商機,排買周邊商品人潮更是綿延不絕,掀起一陣BLACKPINK風潮。