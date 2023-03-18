韓國人氣女團BLACKPINK今（19日）晚在高雄開唱，吸引4.5萬名BLINK（粉絲名稱）到場朝聖，4姝穿上兩截式粉色套裝亮麗登場，大秀小蠻腰和纖細美腿，月初意外失足受傷的Jennie右眼下方也貼著OK繃現身，魅力不減，綁著雙馬尾相當可愛，她們也獻唱《How you like that》、《Pretty Savage》、《Whistle》為活動揭開序幕，現場熱情尖叫。

接著一一用英文打招呼，Rose也甜喊，很開心暌違4年可以再度來到台灣，並問：「大家覺得如何呢？有好好享受嗎？謝謝你們的尖叫聲，我都有聽到。」其餘3人也頻對台下粉絲派送愛心。

除了演唱《Pink Venom》、《Forever Young》、《Kill This Love》、《DDU-DU DDU-DU》近20首破億神曲，她們也不忘帶來個人單曲，Rosé用甜美嗓音演唱《Hard to Love》及《On the Ground》，Jennie和Lisa更是分別帶來火辣十足的《You & Me》、《LALISA 》舞台，將在月底solo出道的Jisoo則翻唱卡蜜拉的《Liar》。

Jennie（圖左）綁雙馬尾、Lisa長髮亮相。（圖／讀者提供）

BLACKPINK帶來多首破億神曲。（圖／讀者提供）

在表演《DDU-DU DDU-DU》前，她們不忘先帶動唱，看到歌迷們熱情地回應，Rosé更忍不住驚呼「今天有多少人來到現場？這個場地真的好大啊 ，太瘋狂了，你能想像這是真實的嗎？」一旁的Jennie也在全場粉絲的教導下高喊「I love you 高雄」，Jisoo跟著附和「Thank you高雄」。

而她們全場帶來23首歌曲，最後以《AS IF IT'S YOUR LAST》，為近2小時的演唱會畫下句點，結束前，Rosé也多次用中文說「謝謝高雄」。她們明晚還有1場，唱完就離台，前後約停留36個小時。

Rosé跟Lisa不捨與粉絲道別。（讀者提供）

BLACKPINK演唱會有放煙火。（圖／讀者提供

BLACKPINK「Born Pink」世界巡迴演唱會去年10月從首爾開始，至今已完成36場演唱會，而今明2天在高雄開唱，不僅近9萬張門票秒殺，更帶動場館附近商機，排買周邊商品人潮更是綿延不絕，掀起一陣BLACKPINK風潮。