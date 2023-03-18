台68重機疑遭逼車撞護欄，疑似肇事BMW車上行車紀錄器影像曝光。（翻攝自臉書爆料公社）

真相大白了？網路上流傳1段影片，日前在台68線快速道路上，有輛重機疑似遭BMW休旅車逼車後，撞到分隔島護欄噴飛，而BMW卻肇事逃逸，然而，網路上又出現1段1分多鐘影片，疑似是BMW休旅車上的行車紀錄器畫面，還原重機騎士在撞護欄前的狀況。

網路上流傳1段影片，日前台68線快速道路上，有輛重機在內線車道上，疑似被1輛BMW休旅車「高速左拐衝撞」，騎士連人帶車撞向分隔島後，往前滑行、翻滾數圈後倒地，所幸後方車輛及時注意到，未釀成更大的傷害，而重機騎士勉強爬起身，一跛一跛走到旁邊，而疑似肇事的BMW休旅車卻當場逃逸。

然而，有網友在臉書社團「爆料公社」，並上傳該輛BMW休旅車的行車紀錄器影像，從1分多鐘的影片中可見，重機騎士不明原因一直騎在BMW前方，並且不斷地回頭看，甚至還放開握著機車龍頭的左手往後看，約30秒後，BMW休旅車往右切，並且加速再往左切超越重機，而此時重機騎士也加速，甚至還在BMW前方「頓一下」拉轉油門，疑似要阻擋BMW休旅車的去路。

後來，BMW休旅車看重機騎士往右偏，見左邊有空檔便加速而去，此時，BMW往左靠畫面也晃了一下，並聽到「碰的一聲」，後來便看到BMW車減速停在內線車道，然後，再開車離開肇事現場。

後續也可以聽到駕駛撥打110，他提到自己在68快速道路，快要下竹北交流道前，並說「有1輛重機沿路惡意挑釁逼車，最後為了閃他(重機騎士)」，影片便結束了。

影片一出，網友紛紛留言表示「事出必有因，肇逃也是事實，雖然我看得很療癒就是了」、「風向變了喔」、「想到台語詞彙：靠勢」、「騎車一直往後看，是在倒車喔？」、「重機沒有錯，錯的是老鼠屎」、「這就是互不相讓的結果」、「原來這才是真相，那沒真相出來前就說人家什麼的不會臉很痛嗎」、「馬戲團的搏命演出」、「雖然撞人不對，但重機騎士真的自找麻煩」。