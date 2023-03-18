香港唱跳組合「草蜢」今（18日）舉辦「RE：GRASSHOPPER巡迴演唱會」，開場連續唱跳〈Lonely〉等7首歌，觀眾尖叫聲嗨翻場館，暌違13年再度攻蛋，草蜢邀請金獎饒舌歌手熊仔同台飆唱〈超猛〉，實現蔡一傑之前在演唱會記者會上許的願望，因他私下常聽熊仔的歌，昨終於同台合作，掀演唱會高潮。

草蜢今晚再度攻蛋。（羅永銘攝）

提起雙方相識過程，熊仔回憶多年前在多倫多透過朋友認識蔡一傑，後來去香港聽草蜢演唱會時，與一群朋友去酒店吃生蠔巧遇草蜢，才知道這3位前輩超紅，熊仔笑說：「當下立刻感受到巨星的『輾壓』。」坦言認識蔡一傑前沒聽過草蜢的歌，後來才知道3位是香港殿堂級歌手，逗笑全場觀眾。

草蜢成員蔡一傑、蔡一智、蘇志威勁歌熱舞後的慢歌同樣令人沈醉，尤其他們獻給恩師梅艷芳的〈緋聞中的女人〉，透過歌聲娓娓道來箇中情緒，格外動人；多首粵語歌後，蔡一傑獨唱〈情歌〉開啟數首以愛情為主題的曲目，令歌迷沈醉。〈暗戀的代價〉時舞群帶著演唱會T恤上台，蔡一傑與蔡一智盡情將大禮包送給台下歌迷，全場玩得不亦樂乎，蔡一傑幽默說：「拿不到T恤的人，就送你們一個吻吧。」