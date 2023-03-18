第13屆海峽兩岸少兒美術大展以250幅兩岸青少年的「家」作，於3月18日在北京台灣會館開幕，展期至3月26日。從個人溫暖的小家，到34種親切而又獨特的家鄉文化共同匯聚的精彩又多元的中華大家，再到我們共同期盼的未來，孩子們以畫筆描述各自對「家」的不同理解和體驗。

第13屆海峽兩岸少兒美術大展今天在北京開幕。（照片由主辦單位提供）

本屆大展主題為「藝『述』家」，孩子來自海峽兩岸、來自天南地北，他們眼中的「家」是什麼樣？是相愛相吵的一家人、是阿婆手作柿餅的溫情，是穿行阿里山的火車、是蘊藏地道京味兒的衚衕、是苗嶺上的蘆笙悠揚⋯⋯

除了精彩的兩岸童畫，本屆大展特邀藝術家李江，展出鏡面不鏽鋼雕塑《波動的心》等多件作品，記錄傳統羌文化的原生態，在傳統與現代的碰撞中思考非物質文化的保護與傳承。

公益項目，繼推出苗族、土家族、藏族、白族系列後，大展再次攜手「蒲公英行動」，特邀雲南省景洪市基諾鄉中心小學的孩子們，學習創作版畫作品描繪基諾族特色，呈現中華多民族文化的獨特魅力。

以愛之名，以藝述家。大展舉辦13年，初心不變，始終堅持守護孩子們的童真、守護民族文化的自信；不論環境如何改變，都堅持讓兩岸交流和美育對話不中斷。

本次展覽由大陸國務院台灣事務辦公室交流局指導，由海峽經濟科技合作中心、台灣中華文創發展協會、海峽兩岸傳媒人才交流中心、雲揚天際文化藝術機構、頂新公益基金會、廈門市海滄區文學藝術界聯合會、北京市台灣同胞聯誼會、北京市台胞交流服務中心、廈門銀行以及中國美協少藝委等兩岸多家合作夥伴共同推動舉辦。

廈門銀行作為兩岸首家合資銀行，支持兒童公益、關注兒童美育，連續十年攜手大展，共同打造兩岸覆蓋面廣、影響力大、水平高的青少年文化交流平台，讓更多兩岸青少年獲得學習和交流的機會。