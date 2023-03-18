宋逸民主理的「藝起發光」教會去年12月起接連爆出貸款奉獻、逃漏稅等諸多爭議，3個多月過去，看似已逐漸平息，對此，身為前教友的資深媒體人王瑞玲近日甫動完第6次手指重建手術，透露傷口雖深卻不到5天癒合，但內心傷痛難解，不免心中一陣感慨，再度向宋逸民開砲：「你們這對驚世夫妻，到底要以神之名，說謊到何時？」

王瑞玲18日在臉書曬出術後照，赫然可見手指出現一條長長傷口，與電腦螢幕中以霸凌為主題的復仇劇《黑暗榮耀》同框。王瑞玲表示圖中的手術傷口雖深可見骨，但僅花不到5天就癒合，現在只有像刀割般輕微的疼痛感，但前教友們的內心傷痛久未癒合，甚至驚覺宋逸民夫婦「不斷在傷口上灑鹽」，讓她難以忍受。

王瑞玲透過手術打比方，內心傷痛不像外傷那麼容易癒合。(圖/王瑞玲 FB)

王瑞玲火大開罵：「真的很扯！扯到把事情說得是非顛倒，到處造謠」，接著舉出兩個例子：「這對驚世夫妻竟到處說會離開你們國度事業的人，都是自己的問題，跟你們完完全全無關！」、「被你們找來對我們『搓湯圓』、要求私下和解的知名藝人，你們卻說反話告訴別人，是我們找他來搓湯圓，希望能和解！」

王瑞玲接著痛批：「你們這對驚世夫妻，到底要以神之名，說謊到何時？到底要以神之名，傷害多少人？是要我們秀出全部的通話記錄，你們才肯守住滿口謊言的口舌嗎？神真的很倒楣！繼續相信這對驚世夫妻的人，更倒楣！」

最後她再度提起宋逸民「藝起發光」教會著名的愛在四月天演唱會：「不要再私訊問我，四月有沒有愛的演唱會」，痛批：「連協會的名字都是竊取別人的，只有直銷名字是驚世夫妻自己的，再辦也是直銷大會，有什麼資格再辦演唱會呼召世人呀？有什麼資格再呼召藝人呀？」隨後狠酸道：「驚世夫妻，基督教都被你們搞臭了！我不會求主赦免你們的罪！」