26歲林姓男子缺錢花用，凌晨時沿著仙岩路臨停汽車，每一台都走過去開車門，疑似想找未上鎖的車潛入行竊，文山二警員黃文煒、余伯勳獲報趕往，林在臨檢時心虛逃跑，朝往仙跡岩山路逃逸，但年輕力壯的警察火速追上，將他當場逮捕。

文山二分局興隆所日前獲報，仙岩路凌晨有男子沿路開車門，行跡可疑詭崇，警員黃文煒、余柏勳前往查看時，果然發現一名身著黑色上衣、藍色牛仔褲可疑男子在路邊徘徊，警方見狀將他攔下盤查。

林男應訊時，因心虛頻頻語氣顫抖、眼神閃爍，還辯稱是在開自己的車，警方察覺有異，馬上致電車主查證是否借人使用，車主回答沒有時，林男隨即拔腿朝仙跡岩逃逸。

其中警員黃文煒平時有在跑馬拉松，且是警察局常訓跑步測驗第一名，見狀立刻大步追趕，不到一分鐘就將他逮捕，林警訊時，才坦承因為缺錢，在三更半夜亂開車門，看有沒有糊塗車主沒上鎖，趁機進入行竊，警訊後被依竊盜罪移送法辦。

文山二分局提醒，民眾汽、機車停放後，務必確認上鎖，且車內或置物箱避免放置貴重物品，多一分防竊警覺，當可減少被害之機會。