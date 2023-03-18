二膽兵人在對岸一事引發熱議，17日已被發布通緝。國民黨台北市議員徐巧芯18日在《新聞大白話》節目質疑，為什麼我們政府如此無能？如果政府能溝通，把人帶回來或至少知道情況，何須透過民代？且總統蔡英文身為三軍統帥竟一言不發，沒有人知道她在這件事情的立場是甚麼。

金門二膽島26歲伙房兵陳嘉壎游到對岸引發熱議，金門地檢署17日以涉違反《陸海空軍刑法》罪嫌發布通緝。由於目前相關資訊多由國民黨金門立委陳玉珍對外公布，名嘴李正皓痛罵她是「福建軍區在台發言人」，認為她的言論就是在配合中國大外宣，國安單位將她押起來剛好而已。

「應該被通緝！根據我國法律就是如此。」徐巧芯表示，但是我們的政府有沒有能力去讓這個兵回來，或是說明、講清楚？現在講說要去押陳玉珍是沒有道理的事情，因為陳玉珍是立法委員，她受到的是二膽兵的父親的委託。「他們其實也有跟我聯絡，可是因為陳玉珍她是立法委員，又是金門的，跟她聯絡是最適合。」

徐巧芯提到，陳玉珍作為民意代表，當然就是協商民間跟政府這邊的互動，那她如果在對岸有一些管道，可以理解這個人現在的一些情況的話，當然也可以回過頭來告訴家長。

「當你們在批評陳玉珍的時候，有沒有想過，為什麼我們的政府如此無能？」徐巧芯指出，今天我們的政府如果能夠處理這件事情，能夠跟中國大陸溝通，並且把人帶回來。或者退一萬步，可以知道他目前在中國大陸的情況，我們就可以直接去跟他的爸爸媽媽在台灣去做接洽，那為什麼他必須透過民代才能做到這件事情？

徐巧芯強調，最後一個問題：三軍統帥是蔡英文蔡總統，如果今天兩岸開戰，我們的主指揮也是蔡英文蔡總統。請問：蔡總統在這件事情上的立場是什麼？我們全中華民國竟然沒有人知道！這是很嚴重的事情，因為這件事情已經到了是軍紀，是我們的兵可能去投共，結果我們的三軍統帥是一言不發的！