國際刑事法院（ICC）17日向俄國總統普丁發出逮捕令，讓他淪為與「巴爾幹屠夫」塞爾維亞前總統米洛塞維奇（Slobodan Milosevic）、蘇丹遭罷黜總統巴席爾（Omar al-Bashir）同等級的人物。然而國際刑事法院有其局限性，除了不具法警，亦不能對犯嫌進行缺席審判，全仰賴《國際刑事法院羅馬規約》（Rome Statute）123個締約國合作。未來除非普丁外訪時，有任一締約國願將其逮補並引渡到荷蘭海牙，或是俄國出現政權更迭，否則普丁被判入獄的機會近趨於零。

俄國與烏克蘭都非《羅馬規約》締約國，但烏國接受國際刑事法院管轄，才使法院首席檢查官卡林汗（Karim Khan）有機會起訴普丁與俄國負責兒童權利的總統專員利沃瓦-貝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）。對此，莫斯科第一時間提出反駁，稱俄國在任何情況都不會把本國公民引渡到海牙。國際刑事法院院長霍夫曼斯基（Piotr Hofmanski）表示，國際刑事法院正在盡「作為法院」之責，實際執行則「取決於國際合作」。

前美國國務院戰爭罪行問題無任所大使芮普（Stephen Rapp）告訴《紐約時報》表示，只要普丁外訪「就有機會被捕，這永遠不會消失」。但涉及在任國家領袖的案件時，有些締約國可能不願意配合；只要能不被捕，國際刑事法院可能永遠訴究不到被告。

美國自俄烏戰爭爆發以來擔起反俄陣營之首，國際刑事法院對普丁發出逮捕令，官員卻躲躲閃閃。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）在接受《美國之音》訪問時說：「我認為這屬於突發新聞。在我們發表任何形式的官方評論前，我們還需要觀察一下。」駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）則在面對記者提問時直接轉身離開。

聖路易華盛頓大學國際刑法教授沙達特（Leila Sadat）告訴《美國之音》，考慮到華府與海牙過去的緊張時期，「他們花點時間思考自己的立場也就不足為奇了。」

美國歷任政府多對美軍可能受到國際刑事法院審判感到擔憂，國際刑事法院2012年決定就塔利班、阿富汗政府軍和美軍可能在阿富汗犯下的戰爭罪啟動訴訟程序後，這種擔憂加劇。前美國總統川普甚至在2020年，對國際刑事法院時任首席檢察官班索達（Fatou Bensouda）和一些高級官員實施制裁，直到總統拜登2021年上任後才解禁。