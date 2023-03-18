天團五月天今年成軍26周年，主唱阿信人氣至今仍超高，每每在社群更新動態都會引起討論。最近AI人工智能利用引起討論，阿信今（18日）也在臉書分享個人看法，還提出有可能被取代，感性發聲讓粉絲好奇「阿信怎麼了？」；沒多久阿信又PO文，一句話讓網友全笑歪。

阿信經常透過社群分享日常生活，18日晚間他突然有感而發地在臉書打了一篇長文，講述聽聞人工智能可以模仿他的風格和語氣，寫出很像他寫的文字，看到實例後相當驚訝，不免好奇這會不會是未來的趨勢；不過，阿信並不反感或害怕看到科技發展進步，反倒是覺得能幫助人類解決問題、提高生活品質或創造更多可能性。

最後阿信更有信心地說，「即使有了人工智能可以模仿我的文案，我也不會放棄自己寫文章」，他認為這是與粉絲們溝通交流的方式，還說如果有一天大家發現他的社群文案「變得奇怪或沒有感情」，那可能就是被人工智能取代。這篇貼文很快就湧入上千則留言，有資深粉絲看完都說，「這就是AI寫的吧」，不相信阿信會這樣子說話。

結果沒多久阿信又再次發文，調皮地說，「上一篇完全是AI人工智慧寫的」，還在底下無奈地說，「但他（AI）不答應幫我寫歌」；廣大粉絲被阿信「耍了」，但也透露為何早就猜到上一篇是AI寫的，「上篇太長，還沒有貼上生活照」、「你的筆觸更簡潔溫暖風趣」、「一看就知道，感覺超奇怪的」、「你不會寫冷冰冰的文章」、「這篇就是本人無誤啦」。