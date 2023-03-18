SBL裕隆納智捷18日在板橋體育館交手彰化柏力力，開局裕隆熱機較快，吳季穎、陳品銓聯手飆6記外線，迅速拉開比分並持續握有領先，但末節柏力力急起直追，布依德還上演一條龍的快攻爆扣，前五分鐘柏力力打出14比1攻勢，落後僅剩一分。

糾纏至最後兩分鐘，裕隆菜鳥陳品銓賞對手一記火鍋，帶動團隊守住對方關鍵24秒進攻，接著吳季穎打進穩住領先的拋投，加上斑霸三分打奠定勝基，終場裕隆就以85比74帶走勝利，也是第三階段的首場勝利。

賽後陳品銓表示，在第一節投進三顆三分外線之後，進攻部分給自己壓力太大，反而造成反效果，二、三節他4投盡墨，但末節關鍵時刻教練邱大宗還是將他擺到場上，他說：「可能我移動速度快，可以幫助到防守，又有點外線能力。」陳品銓也把握上場機會，封阻柏力力可能帶起反攻的三分球，不過他謙稱，「剛好抓到。」

此役陳品銓攻下12分、3籃板，全隊最高則是本季才加盟裕隆的吳季穎，貢獻23分，柯旻豪斬獲12分、5籃板、6助攻，斑霸、夏普皆繳出「雙十」數據，班霸20分、14籃板，夏普則有12分、10籃板、7助攻。而柏力力僅有布依德得分破雙位數，在此役前平均能砍26分的他，今天仍有32分、20籃板的高檔表現。

晚間第二場由台灣啤酒迎戰台灣銀行，上半場打完雙方戰成37比37平手，易籃後台啤出手次數遭壓制，但把握住7顆罰球，緊追在後。不過倒數28秒台銀張家禾拋投彈框而出，瑪哈尼接著補籃，這一補也讓瑪哈尼一吐前三節命中率低迷的怨氣，點燃個人在第四節的進攻火焰。

瑪哈尼前三節16投僅中5，但末節手感回溫，6投就中5，防守端也積極衝搶籃板，還賞台啤新洋將倪克斯一記麻辣鍋，全場貢獻18分，外帶11籃板、4抄截，搭配王偉丞17分、7助攻，張家禾16分、6籃板、6助攻，林柏偉斬獲10分，合力以74比67擊敗台啤。