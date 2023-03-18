經濟部拍板，台灣電價4月起漲價11%，也是蔡政府任內第三次漲價。就有網友開始號召，發布「尋人啟事」，要尋找民進黨立委吳秉叡，謝龍介姪子謝克洋也在臉書貼出吳秉叡2016的發文，大酸「有位勇者願意承擔一切」。
吳秉叡2016年發文，表示立院可以審議電價公式，即使未來電業自由化，立委也絕不會讓電價上漲，痛批網路上「電業自由化電價三級跳」是不實謠言，嗆聲「除非立委們集體正自殺才會」，他更保證，2025年非核家園就會實現，由綠能全面取代核能，喊話有心人士不要散播謠言。
如今蔡政府電價漲了又漲，吳秉叡該篇貼文也愛度被網友挖出，有趣的是，當時有網友在底下留言嗆吳秉叡「如果DPP版電業法過了，到2025年廢核之前，有哪一年電價比2016年平均電價還高，就用DPP官員跟立委薪水來補，委員意下如何？」，吳秉叡則立刻回覆「贊成」。
謝克洋也貼出當時的對話截圖，大酸，現在4月電價漲定了，錯誤的能源政策就是全民要一起承擔後果，「不過有位勇者願意承擔這一切」，要吳秉叡出來打球，不要只敢在立院打魯明哲。
網友們跟著酸：「吳秉叡出來面對」、「他贊成還寫錯字，到時候會不會不認帳」、「想太多，都敢嗆不爽不要投民進黨，怎麼可能實現諾言」、「感謝吳委員願意幫我出多的電費」。
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