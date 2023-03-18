藥局竟然也有賣雞蛋！一名網友在臉書社團發出公告，竹北某藥局昨（17日）開始販售雞蛋，一人限買2盒，買保健品還多送1盒。業者表示，常聽聞有行動不便的老顧客一大清晨跑到市場排隊買蛋，最後卻空手而回，因此他特地和熟識的蛋商預先訂貨，希望這群爺爺奶奶不要這麼辛苦。

一名女網友在臉書社團《竹北人有事嗎》發文表示，竹北華興街的某間藥局開始販售台灣雞蛋，每盒8顆價格69元，一人限購2盒，不過只要購買任一款保健食品，即免費贈送一盒雞蛋。讓不少網友看了笑說：「請問是實名制嗎？要帶健保卡嗎？」、「太奇妙的活動組合」、「準備排爆」。

女網友在社團發出公告，只要達成條件即可免費拿到1盒雞蛋。（圖／翻攝自FB社團 竹北人有事嗎）

根據《ETtoday新聞雲》報導，業者表示，藥局的老顧客普遍是住在附近的長輩，不少人行動不便，還在清晨跑到市場排隊買蛋，「跑了好幾趟都買不到」，讓業者聽了相當心疼，因此特地和熟識的蛋商提前預訂雞蛋，希望能回饋這群爺爺奶奶。

僅管如此，雞蛋的數量仍然有限，昨日早上10點開始販售，沒過多久70盒就全數銷售一空，今（18日）才開賣一小時，就銷出了50多盒，業者也說，未必每天都會有雞蛋，更不曉得能供應到什麼時候。