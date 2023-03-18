電價4月調漲拍板定案，漲幅來到11％，引發民怨。國民黨立委王鴻薇18日在《新聞大白話》節目指出，通膨將民眾的薪水與荷包吃掉，更可怕的是電價上漲雪上加霜。經濟部長王美花喊備轉容量足夠，其實是因為南部艷陽高照不下雨，缺水換來沒缺電，這樣靠天吃飯供電是穩定的嗎？

王鴻薇表示，今年元月消費物價漲得比較高，大概3％，那時大家就在計算，雖然基本工資有調漲，還有軍公教有加薪，但都是被通膨給吃掉了。「對不起，你1月份實質的薪資事實上是負成長！」通膨可以把你的荷包、薪水給吃掉，所以現在電價上漲之後，對於通膨當然是雪上加霜。

王鴻薇提到，很多人覺得，120元以下的排骨便當，選擇都變得比較少了，如果要再加顆滷蛋，對不起，20塊！蔥油餅要加個蛋，再加20塊！過去民進黨、蔡英文告訴你用愛發電，結果有沒有在缺電？有在缺電！然後告訴你10年不會漲電價，已經漲兩次了不是嗎？這就是過去你所承諾的，一一跳票。

王鴻薇指出，現在如果漲電價，換來的是穩定的供電來源也好，但是事實上是不會的。最近在立法院很多人都在問王美花，王美花告訴你我們現在供電無虞，17日備轉容量還一度到18％，「那我告訴你為什麼呢？是因為南部沒有下雨！」南部的日照很充足，所以太陽能電可以補上來。

「說來是非常非常地辛酸！」王鴻薇強調，也就是第一個，你選擇電量不足，第二個就是缺水。所以當電量比較足、備轉容量比較高的時候，是因為你太陽能在發電，就告訴你現在南部日頭高照、艷陽高照，沒有辦法下雨！所以不覺得現在變成是缺水換來我們的備轉容量變得比較高？

王鴻薇直言，都在靠天吃飯，這樣的供電是穩定的嗎？是應該要這樣子的嗎？而且變成第一個，你供電來源是不穩定的，第二個更可怕的是，你還要繼續漲電價，而漲電價的結果就是，大家的荷包恐怕都要縮水了！