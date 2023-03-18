中壢警車遭發財車追撞 女駕駛嚇到跑下車急解釋

今（18）日晚間8時許，中壢自強國中旁發生車禍，民眾目擊現場將行車紀錄器PO在臉書社團【爆料公社】，原本是一部機車在黃網線中央疑似自摔，已有警方到場處理，但過沒多久，另一輛警車巡邏經過，剛好路口車多停等紅燈，警車煞車後，竟被後方的發財車直接追撞。

從影片中可以看到，發財車駕駛疑似未注意車前狀況，直接撞上警車，事故發生後被撞警車上的員警第一個下車查看，發財車女駕駛見狀立即下車跑上前，而原本在一旁處理事故的警員也靠了過來，雙方你一言我一語的疑似在釐清事發經過及原因，正當綠燈亮起駕駛要將車開走時又有另一輛警車到達，同時間一個路口就有3輛警車處理事故。

畫面PO出後，網友紛紛留言，「她一定很討厭警察」、「阿sir~你們怎麼用多重分身術！讓我不知要注意那？！」、「連煞車都沒煞，直直撞落去」、「這下真的發財了」、「不用打電話請警察到場處理了」。