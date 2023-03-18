草蜢今晚再度攻蛋。（羅永銘攝）

香港唱跳組合「草蜢」今晚（18日）舉辦「RE：GRASSHOPPER巡迴演唱會」，開場連續唱跳〈Lonely〉等7首歌，觀眾尖叫聲嗨翻場館，暌違13年再度攻蛋，特別邀請金獎饒舌歌手熊仔同台合作，台灣演藝圈好友小燕姐、羅時豐、蘇慧倫、曾國城、李聖傑、許富凱及范曉萱坐台下相挺，周杰倫、任賢齊、小S、大S和老公具俊曄等人也送花籃祝賀，場內場外星光熠熠。

草蜢成員蔡一傑、蔡一智、蘇志威勁歌熱舞後的慢歌同樣令人沈醉，尤其他們獻給恩師梅艷芳的〈緋聞中的女人〉，透過歌聲娓娓道來箇中情緒，格外動人；節目後段，嘉賓熊仔驚喜現身飆唱〈超猛〉，實現蔡一傑之前在演唱會記者會上許的願望，因他私下常聽熊仔的歌，昨終於同台合作。

演唱會尾聲，上萬觀眾安可聲四起，草蜢再度登台笑問「大家難道不怕沒捷運回家嗎」？為了感謝歌迷等待多年，他們加碼送上逾半小時節目，除了經典曲〈寶貝對不起〉等歌，獻唱〈半點心〉時臨時邀請坐在貴賓席的曾國城上台，雙方事前沒彩排即興唱跳，曾國城模仿草蜢的舞步微妙維妙，再度為演唱會掀起高潮。

草蜢隨後走下台前往貴賓席與張小燕以及2位金曲歌王羅時豐、許富凱等人合唱〈愛拚才會贏〉，接著再回到主舞台送上〈忘情森巴舞〉7分鐘加長版，現場儼然變成大型森巴舞場，嗨到不行，最後3人以〈我們〉對歌迷告白「我們有你們作伴」，為演出留下完美回憶。