近來樹林「炒飯妹」林彤因穿低胸背心翻鍋炒飯的影片，被PO在臉書社團《爆廢公社》，知名度迅速上漲，卻被發現她是AV導演圤智雨花2年培養的，受到質疑：「這不是想紅SOP嗎？」成為眾人撻伐的對象，對此，辣模唐明翎(綽號:小精翎)替她打抱不平，直言：「不忍心一個真的有在努力的人被潑髒水。」

唐明翎在臉書表示2年前跟圤智雨有過合作，因此認識一起拍攝的林彤，覺得對方個性好相處、體力很好，當時唐明翎就聽圤智雨說已簽下林彤，早想把她打造成美女廚神，而且中餐訓練很難，而雖然有找過其他有潛力的人，「可是絕大多數都是怕苦怕累怕被油燙到，只有彤彤願意，而且也是真的有乖乖去學去練的人」，讓圤智雨對這項優點頗為滿意，一年多前跟她說林彤做菜變很厲害。

這些辛苦的培養過程，唐明翎都一路看在眼裡，心疼喊：「不管是假po文也好、真路人也好，爆紅手段拙劣也好、沒創意也好，她真真實實的苦練兩年是真的，再怎樣討厭圤導，我都覺得不應該推翻彤彤的努力。」並直言：「也許這樣的捷徑對很多人來說是拙劣的方式，但大眾也不是眼瞎」，更大的挑戰是「有沒有技術、後續有沒有什麼新作品吸眼球，那才是真正考驗實力的地方。」