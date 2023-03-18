有位騎士機車用按鈕無法正常發起，於是改用「踩發」的方式，但卻見騎士猛踩「機車中柱」，也讓網友笑歪「拍攝者不救？」。

踩到下一個哈雷彗星來還發布起來！有位機車騎士在路旁要將車子重新發動，但疑似無法用手把上的按鈕直接啟動機車，因此，改用腳踩發的方式，要將機車重新發動，但是騎士不斷的踩，並重新轉動鑰匙開關，還因為踩累了一度休息一下，但機車還是無法啟動成功，但仔細一看，騎士踩的竟是是機車的「中柱」，這樣的舉動也讓網友看傻眼。

一名男子在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」發文，並上傳1段42秒影片，從影片中可見，畫面中有位騎士疑似無法用機車手把上的按鈕發動機車，於是便下車打算用腳踩的方式，要將機車重新啟動。

看著騎士不斷地踩，還一度踩累了，站著休息一下，然後又繼續踩，還試著轉動鑰匙重新開啟電門，但仔細一看，騎士腳踩的竟是「機車中柱」並非機車踩發桿；對此，原PO也在貼文寫下「中柱當踩發桿踩，前輪好像也沒什麼氣，暈倒」。

影片一出，網友紛紛留言表示「代表停車都用側柱？」、「看來這位大哥有年紀了」、「帥氣！用中柱發車」、「看他踩的那麼認真，都不好意思跟他講了，怕傷害到他的心靈」、「用中柱發電」、「踩到下一個哈雷彗星來都還不會發」、「跟他說踩太小力了，再大力一點試試看，再大力一點就立起來了」、「看來又是一個不知道中柱這種東西的人」、「拍攝者為何不下來幫他立一下中柱」。