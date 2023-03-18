我國友邦宏都拉斯日前傳出有意與北京建交的消息。外媒今天（18日）消息人士說法報導，美國已針對此事出手，正努力扭轉宏都拉斯政府的心意，盼阻止宏都拉斯與台灣斷交。
宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）14日宣布有意與中國大陸建立正式外交關係。這是她2021年競選總統的政見之一。
美國與好幾個中美洲國家的現任官員、前任官員都說，卡蕬楚這番有意靠攏中方的挑釁發言，與拉丁美洲近來轉趨友台的情況形成鮮明對比。
路透社18日引述熟悉內情的消息人士說法報導，美方已透過外交途徑對此事施壓，一名政府官員透露，「我們真的不知道會需要幾天、幾個星期或者幾個月的時間。這會是談判手法嗎？我們實在不確定，但會持續遊說」。
2016年蔡英文在台灣執政以來，巴拿馬、薩爾瓦多、尼加拉瓜已陸續「換邊站」，上述國家均以既成事實（fait accompli）的態度宣布已與中方建交。
路透社以巴拿馬與台灣斷交為例。2017年時任美國駐巴拿馬大使的外交官斐里（John Feeley），在巴拿馬政府宣布已琵琶別抱之前才獲訊。斐里說：「我僅提前1小時接獲消息，而且當時我才剛剛跟巴拿馬總統談過此事。」
報導還提到另一個不尋常的轉折。台灣外交圈2名消息人士指，卡蕬楚14日宣布有意與北京建交之後，宏都拉斯派駐台灣的大使布羅德（Harold Burgos）15日就與台灣外交部官員會談。2021年尼加拉瓜與台灣斷交時，尼國駐台大使拒與台灣外交部會談。
路透社未能確認宏都拉斯大使15日與台灣外交官員會面結果為何。不過台灣外交部已公開說明，外交部已向布羅德表示，宏都拉斯政府應當「審慎斟酌，切莫落入中方圈套、做出損及台宏雙方多年友誼的錯誤決定」。
美台官員均表示，卡蕬楚宣布此事並不令人意外，但時間點讓人猝不及防。
斐里還說，與北京建交的國家要明白一件事，建交後獲得中方金援與甜頭絕非不必付出任何代價。美國多次主張，北京政府總是承諾過多、兌現太少。
倘若美方無法挽回宏都拉斯與台灣斷交的意向，屆時台灣的邦交國將只剩下13個。
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