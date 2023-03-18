我國友邦宏都拉斯日前傳出有意與北京建交的消息。外媒今天（18日）消息人士說法報導，美國已針對此事出手，正努力扭轉宏都拉斯政府的心意，盼阻止宏都拉斯與台灣斷交。

宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）14日宣布有意與中國大陸建立正式外交關係。這是她2021年競選總統的政見之一。

美國與好幾個中美洲國家的現任官員、前任官員都說，卡蕬楚這番有意靠攏中方的挑釁發言，與拉丁美洲近來轉趨友台的情況形成鮮明對比。

路透社18日引述熟悉內情的消息人士說法報導，美方已透過外交途徑對此事施壓，一名政府官員透露，「我們真的不知道會需要幾天、幾個星期或者幾個月的時間。這會是談判手法嗎？我們實在不確定，但會持續遊說」。

Taiwan warns Honduras not to be tempted by 'poison' aid from China



Taiwan warned Honduras on March 16 not to fall for the "poison" of aid from China.



According to Reuters, on March 14, Honduran President Xiomara Castro declared that she had asked her foreign minister to… https://t.co/r7go2auLnW pic.twitter.com/K86OjkxyhP — Spotlight on China (@spotlightoncn) March 18, 2023

2016年蔡英文在台灣執政以來，巴拿馬、薩爾瓦多、尼加拉瓜已陸續「換邊站」，上述國家均以既成事實（fait accompli）的態度宣布已與中方建交。

路透社以巴拿馬與台灣斷交為例。2017年時任美國駐巴拿馬大使的外交官斐里（John Feeley），在巴拿馬政府宣布已琵琶別抱之前才獲訊。斐里說：「我僅提前1小時接獲消息，而且當時我才剛剛跟巴拿馬總統談過此事。」

報導還提到另一個不尋常的轉折。台灣外交圈2名消息人士指，卡蕬楚14日宣布有意與北京建交之後，宏都拉斯派駐台灣的大使布羅德（Harold Burgos）15日就與台灣外交部官員會談。2021年尼加拉瓜與台灣斷交時，尼國駐台大使拒與台灣外交部會談。

路透社未能確認宏都拉斯大使15日與台灣外交官員會面結果為何。不過台灣外交部已公開說明，外交部已向布羅德表示，宏都拉斯政府應當「審慎斟酌，切莫落入中方圈套、做出損及台宏雙方多年友誼的錯誤決定」。

美台官員均表示，卡蕬楚宣布此事並不令人意外，但時間點讓人猝不及防。

斐里還說，與北京建交的國家要明白一件事，建交後獲得中方金援與甜頭絕非不必付出任何代價。美國多次主張，北京政府總是承諾過多、兌現太少。

倘若美方無法挽回宏都拉斯與台灣斷交的意向，屆時台灣的邦交國將只剩下13個。