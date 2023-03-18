韓國超夯女團BLACKPINK世界巡迴演唱終於來到台灣，今明（18、19）兩日接連在高雄世運主場館登場，近9萬張門票一開賣就秒殺，還有粉絲徹夜排隊買周邊朝聖。BLACKPINK演唱會稍早結束，總共演唱107分鐘，豈料，傳出現場粉絲很崩潰，觀看演唱會時前方粉絲直接站起來嗨，導致後方的人怒吼「坐下來」，一度引發衝突。

BLACKPINK在台灣首場演唱會在晚間7點55分開始，4位成員Lisa、Jennie、Rosé和Jisoo一身粉紅勁裝現身，開場就帶來一連串經典歌曲《How you like that》、《PRETTY SAVAGE》、《Whistle》等；沒想到台上嗨唱，台下粉絲也太熱情，有人直接從座位上站起來跟著她們和音樂搖擺。

BLACKPINK演唱會上有粉絲因太熱情爆出衝突，透過隔空喊話，最後沒有引起太大騷動，演唱會也在煙火陪襯下順利結束。（圖／讀者提供）

但前方粉絲站起來看表演，導致其他乖乖坐在位置上的粉絲看不到偶像，變成尖叫聲加上哀號聲，更有人崩潰大喊「坐下來」，有的則不斷拜託前面的人「不要再站起來」、「可以守秩序嗎？」，讓精采的演唱會也飄出一股火藥味。

BLACKPINK今晚演唱會在晚間9點18分左右結束，她們下台後換上輕便服裝，再次登台送上兩首安可曲《Stay》、《As if it’s your last》，4人也熱情對鏡頭獻吻、比愛心，魅力十足電暈眾人，最後還有夢幻的絢爛煙火秀。