郭文貴。（本報系資料照片）

對於大陸流亡商人郭文貴因詐騙案而被美國司法部起訴，前立委郭正亮表示，全世界只有台灣媒體很喜歡引用他的說法，簡直是莫名其妙，而且經常做頭條，事後證明幾乎都是錯的，這就是台灣的悲哀！

據《美國之音》報導，美國司法部當地時間15日宣布，中國大陸流亡商人郭文貴因詐騙超過10億美元而被捕，起訴書指控12項罪名，包括電匯詐欺、證券欺詐、國際洗錢和妨礙司法等罪。

前立委郭正亮在《新聞大白話》指出，郭文貴在美國完全沒有影響力，引述的只有台灣媒體，從未在美國媒體看過有引述郭文貴的說法，他的說法九成以上都是錯的，都是胡說八道。

郭正亮披露，郭文貴和班農結盟，美國情報單位曾經讓他免於FBI的調查，大約兩年。比較驚訝的是，拜登上台之後竟然沒有立刻抓他， 一直拖到現在才抓。

「我不知道這個人為何會引起注意」，郭正亮強調，紐約時報曾經寫專文批評他，全世界只有台灣媒體很喜歡引用他的說法，簡直是莫名其妙，而且經常做頭條，事後證明幾乎都是錯的，這就是台灣的悲哀，讓這樣的詐騙小丑影響這麼大。