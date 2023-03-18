電價4月調漲拍板定案，漲幅來到11％，引發民怨。媒體人黃揚明18日在《新聞大白話》節目指出，還稅於民的3800億裡面，已經有500億撥補台電的虧損，但，還不夠，還要再調漲。政府說說93％的民生用戶不會漲，這個絕對是話術，政府在騙你，因為夏季超過700度的月份會漲到。此外租屋族也會受傷，例如一間房子隔成4到5戶出租，加起來超過700度就會漲，房客也不可能房東漲電價就說不租，這種狀況會愈來愈常發生。

「既然4月1日要漲電價，你看4月1日很多店家跟小吃攤，就會跟著漲，這叫喜迎電價上漲！」黃揚明表示，要先釐清一個觀念，有人說6000元要拿來繳電費，不是，政府已經拿了500億幫你繳電費了！還稅於民的3800億裡面，已經有500億撥補台電的虧損，2300萬人平均每人已經有2100多塊繳給台電了，還不夠，還要再調漲，這個邏輯要先搞清楚。

黃揚明提到，再來講到說93％的民生用戶不用擔心？不會漲，這個絕對是話術，政府在騙你！為什麼？第一個，平均用電是1年每個月平均700度以下的不會調，問題是，你夏季可能多一點，那你夏季那個月要調！而且夏季用電還比較貴，平常用電可能不會漲到，但夏季用電會漲到。

黃揚明指出，很多租屋族會說，電價調漲跟我沒有關係，但尤其是台北很多那種，一個房子隔成4到5戶那種套房去出租，這種1戶200度，4間加起來800度，超過700度了，就會漲！所以這些房東就會說：歹勢，我電費要調漲了！本來1度要5塊錢，我要調10％，變5.5塊，這種狀況會愈來愈常發生。

「我自己就曾經碰過！」黃揚明直言，自己就曾經租這種套房，2018年蔡政府要調漲電價，房東說：黃先生不好意思，政府要調漲電價了，本來是5塊，現在變5.2塊，去年又調電價，又變成5.5塊，那你能不租嗎？那個房租合約一年的，不可能你漲電價我說不租，所以租屋族也會受傷。