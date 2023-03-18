LME清點後發現，出問題的鎳庫存涉及9份合約，共計54噸，按現價計算價值約130萬美元，占活躍鎳庫存量的0.14％。LME表示，已將這9份出包的鎳合約取消。

有146年歷史的LME在聲明中輕描淡寫指出，倉庫中袋裝的鎳塊被發現重量不對，LME未指明是哪個倉庫及其地點。

但美媒引述內情人士披露，是在倉儲業者Access World旗下的鹿特丹倉庫，發現LME合約交易的一批鎳金屬有問題，袋裡裝的鎳塊不翼而飛，竟遭偷天換日變成石頭。

LME表示，沒有理由認為其他倉儲設施也有問題，但慎重起見仍要求所有合作的倉儲營運商，對LME鎳合約存放的鎳礦進行檢查。

為給倉儲業者充分檢查的時間，LME故而將原定本周重啟的亞洲時段鎳交易，推遲一周到27日才恢復。

此消息再度打擊投資人在LME交易的信心。今年2月大宗商品貿易巨擘托克（Trafigura）控訴，自己成為「系統性詐騙」受害者，聲稱收到的貨櫃內不見其採購的鎳金屬，潛在損失將近6億美元。