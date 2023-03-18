總市值逾2兆元、老字號企業老闆聯誼會-磐石會，第26屆會長交接典禮，18日在總統府秘書長林佳龍監交下，卸任磐石會長、百和-KY董事長鄭國烟，交棒給新任會長、富旺國際董事長林正雄，並創下首例碳中和交接典禮的先例。鄭國烟表示，此次交接儀式，排碳量採取嚴謹六大面向及保守的估算，包括化石燃料燃燒0.53公噸、電力28.3公噸、交通10.89公噸、餐飲16.43公噸、會議用品0.45公噸，及廢棄物處理0.43公噸，近58公噸CO2e。

磐石會也將立即向聯合國氣候變化框架會（UNFCCC）購買足量的58CERs，用來註銷中和，並當場宣布會長交接儀式，是個零碳的活動。

在此次典禮響應ESG，當天從活動宣傳物、場地管理到交通運輸，計算所產生的碳排放量，購買碳權，實現淨零，成為國內首例碳中和典禮。

林正雄說，他上任第一要務，今年預計會員人數，將由目前的110名會員，再擴增至150名，並納入新世代參與事務，藉由二代間相互交流，激盪出宏觀格局與接班能力養成，在傳承與創新下，著眼決策的脈絡。

不過，林正雄指出，放眼磐石會未來，有鑑於目前會員平均年齡68歲，唯有新血加入，才有助推動更具競爭力的會務，因此，此屆以「磐石納百川、世代齊發光」為主軸。

第二、要打破競業加入條款，將和諧納入該會核心價值，團結才有兄弟般的溫暖。林正雄透露，未來期望能與全國各縣市上市櫃公司協會串聯，推動「全國聯合會」的誕生。

與會的台中市長盧秀燕表示，會長鄭國烟應該是歷屆最辛苦的會長之一，任內碰到嚴重疫情、俄烏戰爭，及中美情勢緊張，但鄭會長展現成功領導人的特質，讓會務順利進行，且協助所有會員度過難關。

副總統賴清德指出，為行銷全世界，行政院已提出CPTPP申請計畫，政府最近也在跟美國洽「台美21世紀貿易倡議」，希望能跟美國直接簽訂雙邊貿易協定，並跟歐盟建立更緊密關係，不至於碰到貿易障礙。至於布局全球方面，行政院也積極和相關東南亞國家，簽訂投資保障協定。

與會來賓，還包括行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、櫃買中心董事長陳永誠、台灣上市櫃公司協會創辦人施明豪、中菁會長廖紫岑、義雲會長黃聰榮、港都會長葉清彬、億載會長鄭育修、政府官員、金融、企業及學界等貴賓。