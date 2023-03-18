身兼民進黨主席的副總統賴清德今晚(18日)出席野百合世代學運世代聯盟餐敘，賴清德表示，謝謝不分世代的台灣人，為這塊土地的勇往直前、全力付出。「我們繼續努力，團結每個世代的力量，走向更民主、更和平、更繁榮的新未來」。

野百合學運33週年，賴清德今晚出席野百合世代餐敘，大家還手持百合花合影，賴清德晚間在臉書指出，不忘初衷、捍衛民主，謝謝永不懈怠的野百合。

他說，33 年前，野百合學運為台灣民主運動史，寫下了波瀾壯闊的一頁；33 年後的今天，和野百合世代的好朋友共聚一堂，感謝大家對民主的犧牲奉獻，心中既感動又感佩。

賴清德說，1990 年的野百合學運，改變了許多人的生命。當年，野百合學運結合台灣社會的力量，提出了「解散國民大會」、「廢除臨時條款」、「召開國是會議」、「訂定民主改革時間表」四大訴求。幾年後，他有幸成為國大代表，參與了解散萬年國會的任務，也就此改變了他的政治路。

賴清德表示，從專制獨裁的黑暗時代，台灣今日的民主得來不易。外國朋友常常誇讚台灣的民主成就，是因為野百合世代，懷抱著為台灣前途奉獻的精神，一步一步，才能得到令人稱羨的成果。而下一個階段，守護台灣民主，為人民持續拚鬥，更是我們無可迴避的責任。