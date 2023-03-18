美國一架死神無人機14日在黑海上空，遭俄羅斯蘇愷-27戰鬥機灑油攔截，導致無人機無法操控飛行，墜入黑海。前空軍副司令張延廷表示，蘇愷-27不是放燃油，噴的是滑油。以致掃描、電子光學相機、紅外線感測器失效。

張延廷18日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，蘇愷-27不會刻意去撞死神無人機，因為蘇愷-27也會因而墜毀。死神無人機時速大概300公里，蘇愷-27則大概400到450公里，接近率大概100公里，蠻快的。

張延廷接著指出，蘇愷-27在空中放油，其實並不是放燃油，而是放滑油。滑油再加上添加物，由於滑油是濃稠的，滑油是放在發動機的下方，因為發動機噴出來的是華氏600度的熱氣，把滑油汽化了。而滑油是糊狀，會讓掃描、電子光學相機、紅外線感測器失效，視線就會受影響。

張延廷解釋說，特技飛機要噴煙，也是放了滑油再加添加物，變成滑油混合物。若添加物加一些染料，噴出來經過高溫，就可以有許多不同的顏色。