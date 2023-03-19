民進黨立委林宜瑾17日在立法院質詢三軍儀隊何時能撤出中正紀念堂，落實轉型正義的工作。YouTuber《桃園孫先生》18日對此舉辦網路投票，詢問民眾的看法，截自晚間11點40分，高達90%的網友反對三軍儀隊撤出中正紀念堂，僅8%的網友贊成。

YouTube頻道《桃園孫先生》18日舉辦網路投票，針對「民進黨立委提出三軍儀隊應撤出中正紀念堂，請問您怎麼看？」截自晚間11點40分，已有1700名網友投票，90%的網友反對三軍儀隊撤出中正紀念堂；8%網友贊成三軍儀隊撤出中正紀念堂；1%有其他意見；2%沒意見。

網友紛紛表示，「真的是大事無成，小事無用，洨事很會」、「那是台灣觀光景點之一，國外很多觀光景點都是歷代留下讓子孫賺觀光財」、「三軍儀隊的存在對觀光有幫助，不應廢除。民進黨快去做正事（像缺蛋、缺電、萬物皆漲），不要老幹這種意識型態的事」、「只會做一些意識形態的事，缺蛋、缺水、缺電，這些才重要，高層看見了嗎？」

也有網友認為，「每天煽動仇恨，就是正事做不好」、「我相信還有很多重要的事情需要立法委員去瞭解去幫忙，不要整天搞這種沒意義的事情好嗎？拜託了」。