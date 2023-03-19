女歌手梁一貞自2001年起開始參加歌唱比賽，屢獲佳績，2003年因榮獲《窗外卡拉OK比賽》冠軍，得到主持人吳宗憲的青睞，簽入旗下「憲憲家族」培訓，期間曾演唱華視電視劇《戰神》插曲《說愛我》、中視電視劇《深情密碼》插曲《微笑眼淚》。梁一貞昨（17日）過42歲生日，透露媽媽罹患肝癌，腫瘤有15公分大，讓網友心疼不已。

梁一貞也曾經擔任莫文蔚歌曲合音，以及李玟、楊丞琳、劉亦菲等歌手的Demo配唱。豐富的演唱經歷，讓梁一貞在2006年有了發片的機會，卻因突如其來一場嚴重的車禍意外，導致顴骨斷裂差點毀容，也打碎了她的歌手夢，所幸幾乎要放棄歌唱夢想的她，在母親的支持與信仰的力量下，才重新找回自信。

梁一貞17日慶祝42歲生日，並在臉書提到「在今年過年的時候，媽媽因為身體不舒服去醫院檢查，被發現為肝細胞癌，腫瘤有15公分這麼大，可想而知他的嚴重，我實在很難接受這個事實，媽媽基本上早睡早起也不喝酒，但遇到了也只能接受並且積極接受治療！」

梁一貞強調，「目前除了標靶藥物也接受長庚的質子治療。即使很不舒服，媽媽還是表現得很樂觀，但我們都知道其實只是不想讓我們擔心，所以我真心的希望大家為我的媽媽加油打氣，我以後所有的生日願望都要給我媽媽的健康，希望治療一切順利」。

（圖／翻攝自梁一貞 Jenny Liang臉書）

更多 CTWANT 報導