已婚設計師愛上女房東。一名與妻子結婚30年的朱姓男子接受女房東的修繕委託後，與對方發生不倫戀，卻在一次約會時被老婆當街撞見不軌，情急之下竟騎車撞飛妻子，遭到老婆提告求償。法官審理後認朱男與女房東有染，判賠20萬元。可上訴。

朱男2020年9月因幫忙修繕而與女房東相戀後，因時常與對方私下約會，引起妻子懷疑並開始蒐集不倫證據。朱男妻子同月30日發現老公騎車載著女房東，且被女房東緊緊摟住而上前質問，怎料，朱男見狀竟叫女房東跳車、搭計程車離開，接著更拉大油門「把老婆撞倒」。

雖然朱男妻子閃避得宜沒有大礙，但自己當天所見，以及其弟弟幾天後也看到「姊夫和女房東甜蜜買飲料」，兩人被他攀談時更神色慌張的閃人，還有兩人2個月後又被朱男妻子目擊在餐廳約會、女房東把機車停在男方的租屋處，因此認定兩人同居。

未料，朱男見事情演變至此，竟乾脆離家出走，讓心死的朱男妻子整理證據後，向丈夫及女房東提告求償50萬元。朱男及女房東雖否認不倫，辯稱只是工作夥伴、互動與一般人無異，但法官審酌朱男妻子所提證據，認定兩人踰矩行為已侵害元配配偶權，判賠20萬元，可上訴。

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