國際航太產業有波音當領頭羊，台股也有駐龍、jpp-KY股價一路上衝成為族群的先鋒，既然數字會說話，近期股價創新高的產業值得全面檢視！

許多國家邁入與病毒共存的模式，相繼打開國門，而悶了三年的民眾也開始搶買機票，航空業者正積極復飛及開新航線，伴隨觀光旅遊復甦，對於飛機的需求也同步大增；再者，由於高的能源和碳排放成本開始衝擊市場，因此航空公司亦有汰舊換新的需求。對此，兩大飛機巨擘波音（BA.US）與空巴（AIR）雙雙釋出未來二十年的航空市場展望。波音預估至二○四一年，全球新飛機交機量將達四一一七○架（含二八○○架貨機），總值可達七．二兆美元，較一九年成長約八○％；且評估全球ＧＤＰ將成長二．六％、客運載客量增加三．八％、貨運載貨量估將成長四．一％、全球機隊數量則看將增加二．八％。

波音指出，可以看出載客量的成長幅度大於機隊數量成長，意味著會有較多更大型的飛機加入市場，並預期全球航太產業景氣將在二三到二四年間重回一九年疫情前的水準。

兩大巨擘復甦勢頭強勁

空巴則預估自二二到四一年間，新飛機的交機量將達三九四九○架（含二四四一架貨機），若以一九到四一年的年複合成長率來看，航空客運為三．六％，航空貨運為三．二％，均高於同一期間全球ＧＤＰ的年複合成長率二．六％；空巴也預計至四一年，全球服務中的飛機總量將達四六九三○架，較二○年初的二二八八○架成長逾一倍，而全球航太產業景氣亦將有望在二三到二五年間重回一九年疫情前的水準。

儘管當前亞洲航空公司在恢復運力方面落後於全球同業，加上受限於各國政府旅遊政策、公衛措施與可用勞動力的不足，以及最大市場的中國今年一月才宣布開放，因此復甦腳步較慢，但兩大巨擘仍看好亞洲市場發展。

在波音二月來台發表的東北亞市場二○二二民航市場展望（ＣＭＯ）報告中指出，未來二十年內亞洲航空旅客每年將穩定成長一．七％；因此展望二○二三年，亞洲區域內的旅遊可望持續推升航班營運的成長。另外，疫情期間，航空貨運在亞洲扮演相當吃重的角色，波音也看到從亞洲出口與進口的全球航空貨運運能持續居高不下，並評估未來二十年內，亞太地區將占全球貨機機隊的三八％。空巴亦看好未來二○年對於飛機需求成長最快速的地區將是亞太與中國地區。

由此可見，隨著各國相繼解封、全球步入後疫情時代，作為疫情海嘯第一排的航太產業也正邁向復甦。從另一個角度來看，航太產業的復甦，從作為產業領頭羊的波音及空巴去年的營運表現也可窺見一二。兩大龍頭廠去年皆實現了自新冠疫情以來最大的飛機銷量，波音去年全年交付量達四八○架，較二一年的三四○架增長了四○％，與此同時，波音去年共獲得了七七四份淨新訂單，較二一年的四七九架明顯增加，且創下該公司自一八年以來最大的總訂單量；截至去年底，波音積壓的飛機訂單達四五七八架。反觀空巴去年全年交付量達六六一架，年增八％，為其第四年蟬聯全球最大飛機製造商的寶座，且空巴去年共獲得八二○份淨新訂單；截至二二年底，空巴儲備訂單量亦已達七二三九架。

若從營運的表現來看，去年波音營收為六六六．○八億美元，年增七％，虧損雖較二一年的四二．九億美元擴大，達五○．五三億元，但由於商用飛機交付量增加，因此波音實現了自一八年以來首次出現年度正現金流。另外，空巴去年營收年增十三％，至五八七．六三億歐元，淨利則達四二．四七億歐元（約一三九九億台幣），超過二一年的四二．一三億歐元。兩大航太巨擘營運都露出曙光，也同步反應在股價表現上，自去年第四季起漲以來，波音及空巴漲幅最高分別達到八成及四成。（全文未完）

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