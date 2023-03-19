全球經濟降溫，電商成長放緩，蝦皮一連串動作守住虧損擴大的困境，疫後連電商都得面臨轉型；而大車隊從原本單純的移動服務業，找到了一條更寬廣的道路。

蝦皮母公司冬海集團（SE.US）公布的最新財報，罕見的跌破眾人眼鏡，去年第四季營收繳出三五億美元成績，年成長七．一％，最關鍵的是淨利來到四．二二億美元，大幅逆轉二一年同期六．一六億美元的虧損情況，也優於華爾街分析師原先的預期；此外，過去公司全靠Garena撐起半邊天的遊戲業務成長六％，剩下的電商、金融兩大業務也同時轉為獲利，蝦皮單季總營收成長超過三成、金融業務SeaMoney破天荒成長九成，同時EBITDA首次轉正，從虧損約一．五億美元變為獲利七五六○萬美元，在冬海虧損十多年來首次繳出如此成績，也讓SEA股價聞訊單日暴漲近二二％，這次的財報虧轉盈可說是劃下一個新的里程碑，也不禁令人好奇，究竟冬海為此付出了多少代價？又做了什麼轉型？並一起回顧國內的公司，比如富邦媒、大車隊所締造的轉型實績。

SEA財報意外亮眼

蝦皮過去在全球大打補貼戰，雖然成功打響名號被譽為「東南亞小騰訊」，在台灣及東南亞擁有超高市占率，是國內的富邦媒、網家眼中強悍的對手，卻也讓母公司SEA虧損連連，在美元強勢、通膨因素加劇下，集團營運惡化虧損日漸擴大、股票市值從高點下滑近九成，讓這家來自新加坡的互聯網巨頭，不得不進入「縮衣節食」狀態。

去年一整年SEA裁員了近七千名員工並凍結人事成本，從泰國、印尼等東南亞國家，到新進軍的拉丁美洲都有縮減，與此同時，果斷退出了法國、西班牙、智利、墨西哥、哥倫比亞的業務，今年一月蝦皮更進一步宣布出走波蘭，全面撤離歐洲，形同放棄對國際市場擴張策略，還大砍行銷支出，將戰線拉回改善營運效率上。SEA在一九年將數位金融SeaMoney重新包裝進入大眾視野，包含了電子錢包、小額貸款、保險、財管等金融業務，因為與電商又有高度整合，也不侷限支付通路，還有賣家小額貸款、提升購買者支付效率等，尤其在印尼取得了不錯的成績，這塊數位金融業務的潛力已逐漸嶄露頭角。

從台灣市場來看，著眼蝦皮店到店的迅速擴店和人事成本提高，蝦皮頻頻調升交易手續費與金流服務費，加速對電商事業的收割，原本因為疫情蓬勃發展的電商如今也走上了營運轉型的道路，值得台灣業者深入思考。

上購物，開啟與第三方合作（Boooking.com）等創造流量變現，加上疫情加速消費者付款模式改變，大車隊也同步跟上趨勢，目前已有三十一家數位支付業者參與串接，進一步擴展至點數折抵等。

目前叫車App根據六五○萬會員，每年更有近八千萬趟的乘車數據，大車隊以此基礎，與雲端服務商合作導入Vertex AI，發展可提前十五分鐘預測叫車熱點的機器學習模型，每一筆叫車紀錄都會以五分鐘的更新頻率上傳雲端做即時處理，再匯入到BigQuery（雲端資料分析工具）分析，準確率超過九○％，也藉此大幅降低司機空車時數，交通部二一年調查，國內計程車司機每日平均空車達二．八小時，而ＡＩ幫助車隊成功節省了一個小時。

此外，利用ＡＩ模型還能將用戶進行貼標和行為分析，針對不同消費習性進行更進階的服務預測，有利於增加用戶對公司品牌的黏著度，今年大車隊將專注於平台用戶數和廣告收入增長，並持續擴大車隊規模及多元化，公司樂觀預期，二三年營運有望再創新高。（全文未完）

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