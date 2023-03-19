根據《財訊》報導，比賽最重要的，就是場地。負責承辦第5屆世界棒球經典賽（WBC）預賽主辦權的悍創運動行銷公司創辦人張運智表示，去年大聯盟派專人來場勘全台場地，發現新竹球場雖新，但無法短期改善；至於新莊、台中、斗六球場可以，但仍需要改善。

因此在去年年底時，美國大聯盟運了7個貨櫃，裝載球場專用挖土機和推土機等重型機具，專用的土、沙，和草地種子，從美國直送台中，把洲際棒球場整個重新開挖重做排水。

不僅如此，《財訊》報導指出，紅土和草地也重鋪一次。配合球賽3月開打，最晚1月5日就要撒下種子，並用北美黑麥草取代在冬季生長偏慢的百慕達草，60天後修剪一次，草就會愈長愈密，進而形成一塊自然的地毯，比賽時球員撲接球時就不會受傷。

過去台灣棒球場施工粗糙，一下雨就積水、選手撲接就受傷。但使用正確比例重鋪球場後，就能提供穩定的硬度，確保球在滾動和跳動時保持流暢。張運智說，大聯盟球場專家特地拿一個高約50公分玻璃箱，展示大聯盟球場使用的排水集配比例，即便倒了一大杯水上去，也可以不到3分鐘就排完，「他說，你以後不用叫我來，因為我來一趟很貴，但你可以全程紀錄，以後台灣就知道怎麼做了。」

不僅場地講究，所有賽事進行過程也不能馬虎。《財訊》也發現，由於各隊球員都有大聯盟球星，業務、場務、安全都得是最高規格，不僅會在台中正式比賽，也會在新莊、斗六球場舉辦熱身賽，悍創就得分3區、13組、上百人分頭進行。

接受《財訊》採訪時，他細數，為了慎重款待這群嬌客，從2月底起到3月中預賽結束，訂房總天數超過5500晚；大聯盟對球員有規定的菜單，什麼要有、什麼不能吃，因此他和饗食天堂合作，在洲際棒球場搭了中央廚房，從早上10點到晚上10點持續供餐，光吃就超過800萬台幣。

「整個比完後，應該會剪一套影集和一支紀錄片，影集是球場篇、球員篇、幕後工作人員篇，從球員落地接待、訓練熱身，到比賽……這需要傳承，畢竟花了850萬美元，要盡量累積經驗，能學什麼都要盡量學起來。」張運智說。