根據《財訊》報導，世界棒球經典賽，是由美國職棒大聯盟（MLB）和世界棒壘球聯盟（WBSC）共同策劃的國際棒球大賽，由於有大量大聯盟職業球員參與，在2011年世界盃棒球賽停辦後，已成為棒球界最高規格的一級賽事。

台灣曾在2013年時，悍創運動行銷公司便與中華民國棒球協會合作，主辦第3屆分區預賽。那一屆中華隊在一片不看好的狀況下贏了澳洲與荷蘭，以預賽第2名之姿前進東京複賽，雖然最後不敵日本古巴，鎩羽而歸，但當時中華隊先發投手王建民伸卡球的精采表現，仍深深刻畫在老球迷的腦海中。

《財訊》報導指出，今年所舉辦的賽事為第5屆，原訂於2021年舉辦，卻遇上COVID 19疫情延賽兩年，最後敲定於今年3月8日到21日舉辦；但參賽隊伍增加至20隊，整體賽事規模與規格大躍進，張運智估計，權利金加上場館修繕、球員食宿、行銷宣傳等費用，總成本上看850萬美元、超過2.6億台幣。

悍創創辦人張運智回憶，2013年那一屆悍創第一次辦經典賽，便與大聯盟建立良好關係；也因掌握林智勝、周思齊等明星球員經紀約，結識了不少球隊老闆和對運動商機有興趣的企業家。

「之前爭取第四屆主辦權時，被韓國以剛落成的高尺天空巨蛋為賣點搶走，但我也和大聯盟表示，台北大巨蛋即將落成，2019年底去就日本提案競標原訂2021年舉辦的第5屆經典賽，」他說。

《財訊》分析，當時悍創已被製鞋大廠寶成旗下寶勝國際併購、要在中國經營通路YYSPORT勝道與運動IP，但由於中職、棒協沒辦法一次拿出那麼多錢投標，張運智決定還是以他個人出面爭取，得標後再和棒協與中職合作。

他回憶，投標過程也相當有趣。張運智估計250萬美元為門檻，因此第一次先丟275萬美元試水溫，大聯盟當然不回應，他再加到300、350萬元，但韓國都緊追其後。「我的底線是400萬美元，要是韓國出更高，就只能拱手讓他，沒想到400萬一丟出去，就拍板了，」於是就在2020年，台灣取得第5屆經典賽A區預賽主辦權。

但值此同時，張運智自己的職涯也面臨重大轉折。《財訊》也發現，2020年中國嚴守清零政策，寶勝通路業務完全停擺，寶成本業也需大量裁員而自顧不暇。張運智便決定與寶成和平分手，回台灣以「悍創」重起爐灶。第一件事就是與創業夥伴胡瓏智邀集一群企業家好友，合資成立新竹首支在地職籃球隊「新竹街口攻城獅」，成為台灣職籃聯盟P. LEAGUE+第四隊。