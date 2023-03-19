3月8日國際婦女節剛過，女性朋友們，妳好好過節了嗎？現代女性為家庭、為事業獻身，也不要忘了好好愛自己！根據衛福部發布《婦女需求趨勢研究報告書》發現，國內女性罹患乳癌、卵巢癌及肺癌的死亡人數均有上升趨勢。小花平台提醒女性族群，除了必備不可少的基礎醫療保障，像是實支實付型醫療險或是住院日額醫療險外，尤其應該及早準備癌症險、實物給付型癌症險及重大傷病險等保障規劃，因為癌症真的很可怕，已連續40年高居國人10大死因之冠，光是去（111）年就有逾5萬人因為癌症死亡……，「早日發現，正視自己的保障需求，才能有效減輕癌症治療造成的經濟負擔。」

首要規劃多次給付型＋實物給付型癌症險

根據世界衛生組織（WHO）統計，乳癌已連續18年蟬聯女性10大癌症死因首位，且發病死亡率逐年上升並有愈來愈年輕化趨勢，平均每4名女性罹癌患者中，就有1人是乳癌，不可不謂十分可怕！

受到女性罹癌人數與日俱增影響，目前台灣乳癌是女性好發癌症的第一位，其他包括肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、胃癌、皮膚癌、子宮頸癌等（女性10大癌症），對女性健康威脅也不容小覷。

另一方面，值得注意的是，女性保戶的癌症險理賠件數和理賠金額都有逐年增加的趨勢，如果將去年與3年前相比，理賠件數和理賠金額平均漲幅近2成，其中平均每件理賠金額約新台幣10萬元。

從這個角度來說，不難看出國內女性對於分散風險的觀念愈來愈重視。「這是件好事！」小花平台建議女性族群超前部署癌症險或是重大傷病險；其中，癌症險不妨優先規劃「多次給付型」癌症險，除了有初次罹癌的給付外，只要癌症需要治療，都可以再次申請理賠，不啻減輕長期治療、復發或轉移的罹癌患者在抗癌過程中所面臨的龐大醫療費用壓力，也免去罹癌後還要憂心保費負擔。