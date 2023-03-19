攸關普發現金6000元的《疫後特別預算》，立法院朝野黨團16日協商後，預計24日表決通過，最快民眾4月6日就可領到錢。財政部規畫登記入帳、ATM領現等5種請領方式，至於哪些身分可以領以及該攜帶哪些證件？以下是《中時新聞網》整理重點資訊，供讀者收藏備用。

●哪些人可以領？

普發現金「發放資格」共有5大族群，包括我國國民、政府機關因公派駐國外人員及其具有我國國籍的眷屬，大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶且取得居留許可者、持永久居留證的外國人，及取得居留許可的無戶籍國民，推估10月31日發放完畢。今年10到12月出生的嬰兒，則可在明年1月底前申請領取。

普發現金「發放資格」共有5大族群。(圖取自財政部臉書)

●發放方式？

普發現金「發放方式」共有5種，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放。

普發現金「發放方式」共有5種，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放。(圖取自財政部臉書)

登記入帳：

選擇登記入帳的民眾可於22日起至「6000.gov.tw」官網線上登記，並填入「健保卡號」、「身分證字號或居留證號」以及「金融機構帳號」，12歲以下孩童可由監護人代領。該系統將開放6個月，登記期間首5日（22～26日）將採身分證字號或居留證號尾數分流，每日開放兩組尾數的民眾登記，並將在20日以抽籤決定尾數分流順序。27日起不分流，民眾皆可登記，並於28日起開放修改及查詢登記資料是否正確、符合領取資格等資訊。

選擇登記入帳的民眾可於22日起至「6000.gov.tw」官網線上登記。(圖取自財政部臉書)

ATM領現：

選擇透過ATM領取的民眾，必須選擇貼有「普發現金識別貼紙」的ATM，並攜帶「本人與代領人的提款卡」、「身分證或居留證」及「健保卡」。實體ATM領取的指定金融機構，包括臺銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐、臺企、國泰、台新、中信與郵局，共2萬4922台ATM。

選擇ATM領現的民眾，可攜帶相關證件至12家指定金融機構設置的2萬4922台ATM領取6000元現金。(圖取自財政部臉書)

郵局領現：

選擇郵局領現的民眾須準備「健保卡」，若無健保卡者，則須攜帶「身分證或居留證」，於郵局營業時段至櫃台領取現鈔。可委託他人代領，受託人須攜帶證件。

選擇郵局領現的民眾，可於郵局營業時段，攜帶相關證件至櫃台領取現金6000元。(圖取自財政部臉書)

直接入帳：

直接入帳的對象包含領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等，這些特定對象免登記，直接匯入帳戶。

領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不須登記，直接匯入帳戶。(圖取自財政部臉書)

造冊發放：

屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉等3偏鄉地區，因ATM設備不足，預計20日至25日開始進行造冊。領取時需攜帶本人或委託人的「健保卡」或「身分證」。

屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉，由當地派出所或者分駐所造冊發放。(圖取自財政部臉書)

此外，財政部提醒6000官網目前尚未開放，卻已發現有詐騙集團註冊偽冒網站，企圖誘騙民眾。財政部呼籲大家提高警覺，普發現金正確官網網址為「https://6000.gov.tw」，6000是數字0，不是英文字母o；政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」不會冠上其他英文或數字，此外，結尾也不會有com。民眾在點擊之前一定要特別注意，來源不明連結千萬不要點。