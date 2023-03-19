桃園一名58歲李姓男子去年5月騎車外出，對路過的妹子呼叫「小姐」並拉下內外褲露鳥，嚇得妹子快步離開，沒想到李男又追上對方，2度對其猥褻得逞，過沒多久李男又騎車轉往暗巷，對另名騎車女騎士3度露鳥，嚇到2名妹子報警提告；法官依犯公然猥褻罪，判處李男有期徒刑月，得易科罰金，可上訴。

據判決書指出，李男於去年5月7日晚間8時20分許，騎乘車行經桃園某產業道路，將其外褲、內褲拉下並裸露其生殖器，對行經該處的A女呼叫：「小姐」，供A女觀覽其生殖器，A女見狀趕緊離去，未料李男不死心，再度騎車跟上A女，再次接近對方並稱：「小姐，你看」，供A女觀覽其生殖器。

同日晚間9時許，李男又騎車前往另一個巷口，機車女騎士B女恰巧行經該處，李男以徒手推B女右手臂而引起對方注意，供B女觀覽其生殖器，隨後2名女子紛紛報警提告。

法官審酌李男為滿足一己私慾，不顧他人感受，意圖供人觀覽而為使人心生厭惡之猥褻行為，致A女、B女因此受到驚嚇並心生厭惡感，且影響社會善良風氣，所為誠屬不該；法官考量其犯後坦承犯行，態度尚可，依犯公然猥褻罪，判處李男有期徒刑月，得易科罰金，可上訴。