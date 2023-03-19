美國矽谷銀行（SVB）、加密幣放款銀行Signature銀行和Silvergate銀行近期相繼倒閉，而瑞士信貸（Credit Suisse）、第一共和銀行也驚傳危機（First Republic Bank），另金管會16日也公布最新統計，光是瑞信危機，整體金融業與國人曝險就高達2293.27億元。對此，入口網站《Yahoo》17日也發起網路投票。

綜合外媒報導，面對第一共和銀行的資金危機，拜登政府派出美國財政部和聯準會，推動11家大型金融集團注資300億美元的援助計畫。儘管拜登宣稱銀行危機已經平息，但第一共和銀行的股價仍在下跌當中，顯示市場依然對其不具信心。

截至18日晚間10點30分，共有3700人參與此投票。針對「歐美銀行接連爆危機，你會擔心風暴擴及台灣嗎？」，抱持「非常擔心」的民眾占30.9%、認為「還算擔心」的網友占24.1%、覺得「不太擔心」的人占13.6%、「完全不擔心」的參與者有23.3%、剩下8.1%為「不知道/沒意見」。也就是說，有超過5成5的民眾憂慮歐美銀行倒閉的後續效應會燒向台灣。

而在「你的投資策略會有所影響嗎？」的題目上，29.6%的民眾表示「有，趨於保守」、7.2%的網友則稱「有，趨於積極」、認為「沒有影響」的人占21.2%、而「沒有在投資」的參與者則有32.8%、剩下9.2%為「不知道/沒意見」。