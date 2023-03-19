許多投資人喜歡存金融股替自己累積退休基金，因此股利水準一直是市場關注焦點，然而去年受到升息、股債價值大跌等因素衝擊，金融股獲利受到衝擊，近日各家陸續開出的股利皆不如預期，投資人是否該繼續存金融股？達人與專家自有看法。

台企銀公告配息0.1元、配股0.24元，合計0.34元，與去年配息0.1元、配股0.37元，合計0.47元相比，整體股利大減近3成，也使得股價一度重挫超過8%。

元大金也公告，發配現金股利0.8元、配股0.1元，合計0.95元，與去年配息1.5元、配股0.3元，合計1.8元相較之下，股利大減近5成，股價也因此出現跌勢。

對此，投資達人股海老牛認為，台企銀股利不如預期，「即使今天（16日）股價跳水，相信還是有存股族會接手，目前股價位階來到昂貴價，我設定的甜甜價是10元以下。」

至於元大金，股海老牛認為符合預期，但目前股價位階是合理偏低，所以也沒有補貨的興趣。股海老牛建議，金融存股族應該把股利預期降低，這樣受到的打擊也會比較小。

Yahoo財經報導，兆豐投顧協理黃國偉認為，金融股配息差是預料中的事，因為去年營運本來就不好，投資人對股利本來就不會抱太大期望。

至於是否趁機進場？黃國偉則提到，存股要有一定殖利率水準，要看到4%或5%以上的機率應該很小，因此吸引力是不夠的，此外，目前金融股的價格還不夠低，除非未來持續下跌修正，那才會考慮進場存股。