為了因應各種危及情境，智慧型手機讓撥打緊急電話過程更加流暢，但也衍生出不小心撥號的情況。美國肯塔基州就有一名男生意外撥通iPhone緊急服務功能打給911，而當時正巧在玩射擊遊戲的他跟隊友說了幾句「我殺了2個人」，結果住處馬上被警方全副武裝突襲。

《每日郵報》（Daily mail）報導，這名叫以利亞（Elijah Sierocki）的男生在家中玩一款名為《虹彩六號》（Rainbow six）的第一人稱射擊遊戲，未料遊戲途中，疑似屁股壓到手機，意外撥打緊急電話給911，而本人卻完全不知道。

手機撥通後，以利亞正用遊戲語音和隊友溝通，且好死不死大喊一聲：「我殺了兩個人」。但在電話另一頭的接線員卻不知道這只是玩家之間的溝通，因此在以利亞「供認罪行」後，馬上鎖定位置，警方不到兩分鐘便抵達家門口嚴陣以待。

而在警方到場後，以利亞走出家門時簡直嚇壞了，這一切全被門口的監視器紀錄下來，只見車道停放警車，一名警察高舉步槍，以利亞雙手舉高的走出家門，震驚又帶點不安，看見全副武裝的警察連忙語帶顫抖的解釋：「我剛正在玩遊戲，然後撥打了電話」、「裡面沒有人，只有我一個」。

隨後警方將以利亞上銬，開始質問幾個問題，進行搜身，並搜查家中長達4個小時，確認無違法情形後，便解除以利亞的嫌疑。

A man accidentally called the cops while he was playing the video game “Rainbow 6 Siege”



They heard him say “I killed 2 people” over the phone and thought it was a double homicide 😳

pic.twitter.com/gC3F6byv8W — Daily Loud (@DailyLoud) January 8, 2023

以利亞表示，當遊戲結束後，他拿起手機準備要滑TikTok，未料看到911的通話紀錄，且還有3個對方試圖聯絡他的未接來電，「我嚇到了」。不到兩分鐘，就聽到狗在門口狂吠，便意識到事情大條了。

這段影片被分享到推特（Twitter）掀起熱烈討論，許多網友看到以利亞的反應覺得十分有趣，另外也有人認為警察在涉及人身安全時採取適當的作法。以利亞坦言自己確實被嚇到了，但也的確在電話中說「殺了2個人」，警察沒有任何執法過當的問題。