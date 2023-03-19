2022九合一選舉牽動2024總統大選，但國民黨的人選卻遲遲未決定。而台北市副市長李四川18日在臉書上強調「世間的事，爭不完，不如放一放」，讓許多網友大讚，就連國民黨立委王鴻薇都力挺直言「學習從容自在」，引發討論。

李四川在臉書上和許多網友分享了一篇文章指出，「世間的事，爭不完，不如放一放；人間的利，占不盡，不如順其自然」，李四川更指出，「活着，無愧才能自在；成全方可從容。誰活着都不易，助人渡過難關，人會心存美好；踩人痛處，人會記恨。處於低谷的人，總有出頭之時。花無百日红，再風光的人，都有需要别人幫助時」。

李四川最後也強調，「多一個朋友多一條路，樹一個敵人多一道坎。活着，不必凡事弄清楚，總有些不了了之，讓它随風去；總有些不如意，學會一笑而過」，而此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓，同時也讓王鴻薇在留言區直言「學習從容自在」。

許多網友紛紛留言表示「謝謝李副，大家都愛您的自在大度」、「活著無愧才能自在，的確是仰不愧於天，俯不怍於人，是川伯的寫照」、「真的是忍者，仁者，默默耕耘，腳踏實地，作惠社會」、「謝謝川伯，很棒的一篇文章，值得每人深思」、「副市長智慧之文」、「有本事的人是認真在做事、啥本事的人認真爭名利、沒本事的人更認真爭所有。三者之間，看的清看的明者才是王者」。