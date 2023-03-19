韓國「啦啦隊女神」李多慧，日前傳出將加入啦啦隊女團「樂天女孩」（Rakuten Girls）團體，豈料，這項消息才宣布沒多久，詐騙集團的歪腦筋也跟上時事潮流，有名網友分享朋友收到「李多會(慧)求救訊息」，對方並表示，只要願意「打5000塊到支付寶」，來到台灣後便願意和救援者交往；對此，網友全被逗樂笑歪「交到女友就靠這次了」、「我先打了，請排隊」。

一名網友在「PTT」分享，他指出「朋友收到李多惠(慧)訊息」，對方在訊息內容提到，因為家人不贊成去台灣，因此被關在韓國，除非「打5千塊到他們(家人)的支付寶」，若是願意幫忙支付這筆錢，去台灣之後願意和支付者交往；而原PO也反諷表示「這是真的嗎？有沒有八卦」。

韓國啦啦隊女人李多慧日前才宣布加入樂天桃猿旗下的Rakuten Girls，沒想到詐騙集團跟上時事，歪腦筋動到李多慧的身上。（翻攝自PTT）

令人傻眼的訊息內容曝光後，網友也被詐騙集團跟上時事的創意笑翻，紛紛歪樓猛喊「快給我帳號，我給1萬，請跟我交往」、「你交到女友就靠這次了，衝吧」、「我先打了，請排隊」、「你不付我可要付了，帳號拿來」、「太有創意，給個一百當小費」、「天阿，太羨慕了，選我」、「好羨慕喔，這些機會都不是屬於我的」。