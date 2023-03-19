楊吉壽認為，這些洞鑿入樹幹、扯下樹皮的方向通通一致，明顯都是三角錐形尖銳器械造成。（楊姓山友提供／袁庭堯高雄傳真）

南柴山熱門登山步道、相思亭對面一顆小葉欖仁，樹幹上滿佈密集規律的孔洞，山友拍下照片引發熱議。資深志工認為只是松鼠缺水亂咬導致，但柴山動植物專家楊吉壽卻持相反意見，他發現孔洞太規律又呈現三角錐形，恐怕是有人刻意「試槍」。

拍下照片的楊姓山友表示，在柴山走動多年，見過不少造型千奇百怪的樹木，但該地小葉欖仁樹群中，獨獨這顆小葉欖仁千瘡百孔，孔洞密佈一層樓高，每個洞約一指幅寬、鑿入樹幹有一定深度。若不是動物所為就是「魔神仔」，人為要敲打出這麽多洞也得花不少時間和力氣。

壽山國家自然公園的志工們普遍認為，這是松鼠近來缺水、找水的特殊行為，但確實往年沒看過這麼深的抓痕。不過，楊吉壽卻持相反意見，他強調自己養過多年松鼠，松鼠的咬痕並非如此。

記者查閱許多「松鼠之亂」的新聞報導，都看得出松鼠啃食樹皮的特性：無方向性，面積大小不一，不會留下多餘樹皮。楊吉壽認為，周遭所有小葉欖仁都無異狀，唯獨這棵樹有洞，光是痕跡如此工整就能排除動物所為。這些洞鑿入樹幹、扯下樹皮的方向通通一致，明顯都是三角錐形尖銳器械造成。

「有人在測試魚槍！」楊吉壽從分布在樹幹上、不同高度坑洞的外型推斷，測試者直接以這顆樹為靶，不斷地在校正射擊精準度，「就像男生當兵時會做的歸零射擊」。測試者放箭後，再利用箭尾的繩索扯下箭支，所以樹幹高處的坑洞乾淨俐落，低處的坑洞疑似徒手難以拔箭，用力拉扯、挖攪，才會造成樹皮向下被扯破。

楊吉壽表示，過去就有不法人士在柴山偏僻處樹林釘靶、測試空氣鎗。但這次直接在熱門登山步道旁試槍，行徑相當大膽。從坑洞的深度判斷，射具恐怕具有相當程度的殺傷力。

壽山國家自然公園管理處表示，《國家公園法》第13條第5項明訂，國家公園區域內禁止「於樹木、岩石及標示牌加刻文字或圖形」，違反者可開罰。壽山國家自然公園區域內禁止事項第3點也明訂，「私自攜帶足以捕捉、獵殺及傷害野生動物之獵具進入園區」者第一次可處3000元罰鍰，第二次被逮可再罰3000元。

保安警察第七總隊壽山分隊表示，若破壞器具涉及「槍砲彈藥刀械管制條例」內的管制器械，鼓山分局將列刑案、介入偵辦。