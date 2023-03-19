倫敦金屬交易所（LME）於荷蘭鹿特丹港存放的54公噸鎳（Nickel）本應該在倉庫裡，然而當倉庫操作員稱量庫存時，卻發現裡面裝的是石頭。如此離奇的事件為全球供應緊繃的鎳交易市場增添了一層厚厚的陰影（笑點）。

據《華爾街日報》（WSJ）18日報導，倫敦金屬交易所今天披露的遺失鎳數量對於這個時機敏感的情況下來說是一大打擊，也是鎳市場的一個污點，因為鎳市場在當前金屬工業中已經成為核心問題（由於俄羅斯為鎳的主要生產國之一），許多合金都需要添加鎳，包含工業的根基——鋼鐵，除此之外，電動車製造商對於鎳的需求也正在飆升。

LME finds bags of stones instead of nickel in metal warehouse https://t.co/XOSrcmZUAW — Financial Times (@FinancialTimes) March 18, 2023

當去年鎳衍生品交易市場出現停滯時，倫敦金屬交易所面臨著來自對沖基金的訴訟和英國金融監管機構的調查。

跨國大宗商品貿易商托克集團（Trafigura）上個月才表示，該司可能會因一起有關於假鎳的詐騙事件而損失5.77億美元（近新台幣177億元）。但是這兩件事情並沒有關聯，這一次偷天換日事件是一時全新的是間．托克集團表示，鹿特丹消失的鎳與上一次的假鎳詐騙事件無關。托克集團所面臨的困境引起了市場對於不正當行為的高度警惕。

倫敦金屬交易所週五（17）表示，已發現有違規行為。一家倉庫向交易所表示，總共發現了9批次不符合交易所標準的鎳。

消息人士透露，問題在於袋子裡沒有小塊的鎳金屬，而是裝著石頭。據了解，這個倉庫是位於鹿特丹的物流公司Access World Group的一個倉庫。

最近被大宗商品巨頭格蘭摩爾（Glenmore）收購的Access World公司發言人並未回應置評。不過，本次事件涉及到的金屬數量相對較小，9個批次合計共54公噸的鎳在當前價格下價值為130萬美元（約新台幣3982萬元），僅是存放在輪倫敦金屬交易所倉庫中所有鎳的0.1％多一點。

交易所認為，需要在原料入庫時稱量金屬。這揭露了2種可能性：要麼沒有在入庫時檢查貨品，要麼倉庫裡有人偷拿走了鎳。

目前相關單位已通知認為擁有鎳的公司，但並未公布該公司名稱。交易所要求所有倉庫檢查他們的鎳庫存，並表示正在與操作人員合作找出問題所在。