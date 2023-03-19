國民黨選策會風波雖落幕，但近期藍營略顯混亂，凸顯民進黨主席賴清德定於一尊較穩定的態勢。政大國關中心研究員湯紹成18日在《張雅婷辣晚報》指出，近期民調剛好給藍白合一個很好的契機，如果掌握好且發揮功能，嚇嚇綠營的機率還是蠻大的。再來就是賴清德要洗刷他是台獨工作者的形象，可是洗了半天，大家還是認為他本來就是台獨，如果遵從蔡英文的兩岸路線，那和平保台的話語權也落到非綠陣營這邊來了。

湯紹成表示，賴清德當然還有一些障礙，這個民調剛好給藍白合一個很好的契機，這個契機如果能夠掌握好，而且發揮它的功能的話，嚇嚇綠營的機率還是蠻大的。再來就是賴清德要洗刷他是台獨工作者的形象，可是洗了半天，我們大家還是認為他本來就是台獨！

「你講10句我不是台獨，我只要講一句你是台獨，到底你看看，話語權在誰那邊？」湯紹成強調，另外一部分就是戰爭，你現在搞了半天讓大家覺得非常危險，同樣地，這個話語權也落到非綠陣營這邊來了。你搞了半天，說我們是備戰、求和平，原本你說是抗中保台，現在變成和平保台。你當了黨主席之後，又說遵從蔡英文的兩岸路線，那不是轉了個彎，又回到抗中保台了嗎？這部分的話語權，也落到非綠陣營這邊來了。

湯紹成提到宏都拉斯的斷交時機，「不但是給賴清德好看，而且是給蔡英文一個警告！」蔡英文現在要去美國，就是看看妳去到美國這段期間的所做所為，是不是有所節制？如果這部分有什麼脫線的演出的話，那北京那邊可能會有更強烈的反應出來。

「我認為這個操作，是要非常非常細膩的！」湯紹成指出，因為如果搞得太過分、太過火的話，是不是會真的影響選票？當然現在因為還有300天，所以還好。可是如果綠營一直不斷地煽火，加上美國持續加碼的話，這樣愈接近選舉，可能對綠營反而更加有利。