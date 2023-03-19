情侶交往後，時常因觀念不同起爭執，就連性生活也都會成為分手導火線。一名女網友表示， 自己跟男友愛愛時，時常做到一半，對方都會睡死，未料洗個澡出來，看到男友精神奕奕看著動畫，讓她相當崩潰，直問「是不是我沒有魅力」，引發討論。

女網友在Dcard發文，表示最近跟男友愛愛到一半時，對方都會昏昏欲睡，接著就睡著，變成自己騎在上面搖，男友在下面打呼的尷尬畫面，只好暫時「休戰」先去洗澡，但洗完澡出來，卻看到剛剛還昏昏欲睡的男友，正精神奕奕地看著《進擊的巨人》，跟剛剛完全判若兩人，懷疑自己是不是沒有魅力了，詢問其他女網友，是否有男友也有同樣狀況。

文章曝光後引發熱議，網友們紛紛留言：「那怎麼不試著邊看巨人邊做」、「別人精蟲衝腦是興奮，你男友卻跟剛吃飽一樣，這應該是得病了吧」、「感覺就是沒那麼有興趣，交差了事的概念」、「其實很常見，通常是覺得對方沒魅力了或做膩了」、「太慘了吧，博人傳都比你們房事還要燃欸」、「只好試試cos成女巨人了」、「我聽過軟掉，還沒聽過睡著的...」。

原PO事後補充，表示男友解釋，並非對自己膩了，是真的不知道為什麼就超想睡覺，但事後想想，自己的確常常在對方很累的時候找他愛愛，下次挑個有精神的時段試試看。